Прогноз погоды на 9 августа в Санкт-Петербурге: прохладно и облачно
Пусть лето пока и не спешит возвращаться в полной мере, теплые деньки для жителей и гостей Санкт-Петербурга еще настанут. Вернее, конечно, относительно теплые: так, уже в эту пятницу, 9 августа, воздух в Северной столице местами прогреется до +21 градуса. Об этом "Комсомолке" рассказали в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- Днем ожидается преимущественно облачная погода, - обещают синоптики. - Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление днем будет медленно повышаться - обратите внимание и будьте осторожнее, если у вас есть метеозависимость.
В субботу станет еще теплее - до +23 - но уже в воскресенье температура резко опустится до +19 в "пиковые" часы. Да и солнца в выходные мы, скорее всего, опять толком не увидим. Так что если вы хотите напоследок по-настоящему ощутить лето, успевайте ловить момент.
ИСТОЧНИК KP.RU