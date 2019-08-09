Прогноз погоды на 9 августа в Санкт-Петербурге: прохладно и облачно

СЕГОДНЯ 00:11 2019-08-09T00:11:49+03:00

В выходные, скорее всего, будет не лучше

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Пусть лето пока и не спешит возвращаться в полной мере, теплые деньки для жителей и гостей Санкт-Петербурга еще настанут. Вернее, конечно, относительно теплые: так, уже в эту пятницу, 9 августа, воздух в Северной столице местами прогреется до +21 градуса. Об этом "Комсомолке" рассказали в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем ожидается преимущественно облачная погода, - обещают синоптики. - Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление днем будет медленно повышаться - обратите внимание и будьте осторожнее, если у вас есть метеозависимость.

В субботу станет еще теплее - до +23 - но уже в воскресенье температура резко опустится до +19 в "пиковые" часы. Да и солнца в выходные мы, скорее всего, опять толком не увидим. Так что если вы хотите напоследок по-настоящему ощутить лето, успевайте ловить момент.

ИСТОЧНИК KP.RU