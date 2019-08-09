2019-08-09T08:28:30+03:00
Происшествия

Три 16-летние девочки пострадали в ДТП перед Кантемировским мостом

В аварии поучаствовали «Жигули», автокран МАЗ, внедорожник «Тойота» и «Хендэ Солярис» [видео]
Петр КИБЕР
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После столкновения с "Жигулями" и МАЗом "Хендэ" вспыхнул. Фото: vk.com/spb_todayПосле столкновения с "Жигулями" и МАЗом "Хендэ" вспыхнул. Фото: vk.com/spb_today
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Сборная солянка - так можно описать массовую аварию, произошедшую поздно вечером на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге. Здесь, неподалеку от Кантемировского моста, столкнулись две легковушки, а также грузовик и внедорожник. Одна из машин загорелась.

- В 21:45 8 августа возле дома номер 53 по Выборгской набережной водитель ВАЗ-21043 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

При этом «Жигули», за рулем которых был 22-летний молодой человек, врезались во встречный «Хендэ Солярис». Тот, в свою очередь, ударился в автокран МАЗ, отлетел к тротуару и загорелся. Маз при этом затормозил, а ехавший сзади джип «Тойота», уходя от столкновения с грузовиком, вылетел на тротуар, где врезался в фонарный столб.

Все это произошло темное время суток и на фоне дождя, который заливал Петербург.

В результате массового ДТП пострадали 30-летний водитель «Соляриса», а также трое его пассажирок - девочек 2003 года рождения. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Авария у Кантемировского моста в Петербурге. Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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