2019-08-09T08:41:04+03:00
Спорт

«Зенит-2» сыграет с молодежной командой «Барселоны» на «Смене»

Матч пройдет в рамках недельного тренировочного сбора каталонского клуба в Петербурге
Петр КИБЕР
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Дубль "Зенита" встретится с молодежкой "Барселоны". Фото: ФК "Зенит"/Анна МейерДубль "Зенита" встретится с молодежкой "Барселоны". Фото: ФК "Зенит"/Анна Мейер
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Петербургский «Зенит» продолжает налаживать дружеские связи с одним из самых именитых и грозных клубов мира - «Барселоной». Одним их таких моментов является недельный тренировочный сбор молодежной команды сине-гранатовых в зенитовской академии. В его рамках были запланированы два матча. Один - с молодежкой «Зенита», другой - с «Зенитом-2».

- 9 августа в 18:00 состоится игра, в которой примут участие «Зенит-2» и молодежная команда «Барселоны», - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

И если в прошлый раз воспитанники Константина Зырянова не дрогнули и обыграли со счетом 1:0 своих 19-летних сверстников, то теперь испытание «Барселоной» предстоит пройти подопечным Владислава Радимова.

Несмотря на то, что в зенитовском дубле играют футболисты постарше (до 23 лет), но это не значит, что каталонцы сдадутся без боя. Наоборот они будут полны желания отомстить за прошлое поражение от сине-бело голубых.

Надо сказать, что матч пройдет на обновленном стадионе «Смена», который после реконструкции можно назвать совсем новым. Вход на игру свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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