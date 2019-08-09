2019-08-09T08:55:34+03:00
Общество

В Ленобласти в пятницу ожидаются грозы и ливни

МЧС предупреждает местных жителей об неблагоприятных метеоусловиях и призывает к осторожности
Петр КИБЕР
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В пятницу в Ленинградской области обещают грозу и ливни.В пятницу в Ленинградской области обещают грозу и ливни.Фото: СОЦСЕТИ
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Ливень, который пролился накануне на Санкт-Петербург, не обошел стороной и Ленинградскую область. Но и пятница готовит региону новые сюрпризы. О том, что погода будет не самой благоприятной, предупреждает областное управление МЧС.

- Утром и днем 9 августа местами на территории Ленинградской области ожидаются ливни, грозы, - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом штормового или даже просто сильного ветра, который обычно сопровождает непогоду, не ожидается. Так, в пятницу в Ленинградской области будет дуть северный и северо-восточный ветер скоростью 4-9 метров в секунду, что расценивается как умеренный. Температура воздуха ночью и утром составит +9...+14, местами возможны похолодания до +5 градусов, а днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Чтобы не попасть в беду, в МЧС советуют жителям Ленобласти не выходить из дома в непогоду, избегать низин, не заезжать в лужи на машине и другом транспорте, а также быть крайне осторожными на дорогах, где осложнится видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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