2019-08-09T09:23:41+03:00
Общество

После дождичка в четверг: «Водоканал» объяснил, почему Петербург опять «поплыл»

Ливень в полтора раза превысил пиковую нагрузку на канализацию [видео]
Петр КИБЕР
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После дождичка в четверг Петербург "поплыл". Фото: vk.com/unreleased_dtpПосле дождичка в четверг Петербург "поплыл". Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Ливень, обрушившийся на Санкт-Петербург во второй половине четверга, опять превратил город в Северную Венецию. И вовсе не из-за каналов. Многочисленные подтопления, в которых мочили ноги люди и тонули машины, возникли в Московском, Кировском, Невском, Красногвардейской, Красносельском и других районах. «Поплыло» и Кудрово. В «Водоканале» объяснили проблемы слишком большой нагрузкой на ливневую канализацию.

- По состоянию на 21:30 8 августа зафиксировано превышение норм расчетных осадков в следующих частях города: в районе Обводного канала при норме 7,2 выпало 12 миллиметров дождя, в районе Дыбенко 10, а в районе Обухово 12,6 миллиметров, - сообщает пресс-служба компании.

Понимая, что город начнет «тонуть», экстренные бригады «Водоканал» дежурили в самых проблемных местах, в особенности под мостами и развязками, где скапливалась вода. Однако справиться с проблемой полностью не удалось.

Там же, где вода залила торговые центры и подземные парковки, причина, по мнению «Водоканала», в отсутствии заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не были установлены собственниками объектов.

Ливень в Санкт-Петербурге 8 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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