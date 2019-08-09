После дождичка в четверг: «Водоканал» объяснил, почему Петербург опять «поплыл»
Ливень, обрушившийся на Санкт-Петербург во второй половине четверга, опять превратил город в Северную Венецию. И вовсе не из-за каналов. Многочисленные подтопления, в которых мочили ноги люди и тонули машины, возникли в Московском, Кировском, Невском, Красногвардейской, Красносельском и других районах. «Поплыло» и Кудрово. В «Водоканале» объяснили проблемы слишком большой нагрузкой на ливневую канализацию.
- По состоянию на 21:30 8 августа зафиксировано превышение норм расчетных осадков в следующих частях города: в районе Обводного канала при норме 7,2 выпало 12 миллиметров дождя, в районе Дыбенко 10, а в районе Обухово 12,6 миллиметров, - сообщает пресс-служба компании.
Понимая, что город начнет «тонуть», экстренные бригады «Водоканал» дежурили в самых проблемных местах, в особенности под мостами и развязками, где скапливалась вода. Однако справиться с проблемой полностью не удалось.
Там же, где вода залила торговые центры и подземные парковки, причина, по мнению «Водоканала», в отсутствии заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не были установлены собственниками объектов.
Ливень в Санкт-Петербурге 8 августа 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU