2019-08-09T09:43:33+03:00
Общество

На улице Красного Текстильщика появится новый жилой комплекс

Его построят на территории прядильно-ниточного комбината имени Кирова рядом с Единым центром документов
Петр КИБЕР
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На территории прядильно-ниточного комбината имени Кирова появится жилой комплекс. Фото: studio44.ruНа территории прядильно-ниточного комбината имени Кирова появится жилой комплекс. Фото: studio44.ru
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Через 7-8 лет внешний вид Синопской набережнй в районе улиц Красного Текстильщика и Моисеенко может сильно измениться. Смольный одобрил проект редевелопмента (перестройки) территории прядильно-ниточного комбината (ПНК) имени Кирова, территорию которого планируют застроить жильем. Исторические здание станут офисами.

- Инвестор собирается возвести жилой комплекс высотой 27 метров с подземным паркингом и коммерческими помещениями, а также реконструировать исторические здания под детские сады и офисные помещения, - пишет «Мойка 78».

Речь идет о зданиях, соседствующих с Единым центром документов на улице Красного Текстильщика. В настоящий момент здесь находится заводоуправление ПНК имени Кирова. Но в ближайшее время комбинат переедет на площадку в промзоне «Нева» в районе Народной улицы, где появятся новые производственные корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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