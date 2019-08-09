2019-08-09T10:18:05+03:00
Происшествия

На улице Авиатриссы Зверевой украли сданные в металлолом ванну и стальную дверь с косяком

Преступление года раскрыли по горячим следам
Петр КИБЕР
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Полицейские раскрыли хищение ванны и железной двери в Гатчине.Полицейские раскрыли хищение ванны и железной двери в Гатчине.Фото: Валерий ШАХОВ
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Полицейские Гатчинского района смогли по горячим следам раскрыть «кражу века», как иронично можно было бы назвать похищение старой ванны и железной двери вместе с дверным косяком, которые были годны лишь для сдачи в металлолом.

- Днем 8 августа 2019 года в полицию города Гатчина обратился владелец участка на улице Авиатриссы Зверевой. Он пояснил, что четверо неизвестных преступников совершили хищение принадлежавшего ему металлолома, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конечно, стоимость похищенного не превышала пары сотен рублей, но кража есть кража и полицейские пустились на поиски злоумышленников. Прокатившись по Гатчине, патрульные заметили троих мужчин и женщину, которые и несли искомое.

Всех задержали. В отделении оказалось, что лишь один работает на автомойке, а остальные - «свободные художники». В итоге против них возбудили дело по статье «Грабеж», а ванну и дверь вернули счастливому владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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