В Петербурге завели дело на третьего фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-09T11:29:57+03:00

28-летнего петербуржца допросили и отпустили до суда под подписку о невыезде

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Третий болельщик «Зенита» стал фигурантом уголовного дела после драки с ОМОНом, которую фанаты устроили в перерыве игры с «Краснодаром» 3 августа. 28-летнего петербуржца уже допросили.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

В отличие от двух первых фанатов, отправленных до суда под арест, этому болельщику повезло. Он остался под подпиской о невыезде. Причиной «мягкого» подхода стало то, что он лишь хотел ударить омоновца, но не смог.

Теперь ему предстоит ответить за намерение по статье за применение насилия к пердставителю власти. А вот его уже задержанным «коллегам» придется гораздо хуже, ведь один из них успел побить росгвардейца, а другой даже сломать еще одному стражу порядка лицевую кость.

ИСТОЧНИК KP.RU