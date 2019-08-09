2019-08-09T11:54:09+03:00
Общество

Дом Радио могут отдать оркестру Теодора Курентзиса и под ресторан

Депутаты городского парламента уже обратились за разъяснением к врио губернатора Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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Судьба Дома Радио взволновала жителей Петербурга.Судьба Дома Радио взволновала жителей Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Достаточно громкий скандал разгорается вокруг петербургского Дома Радио на Итальянской улице. Прознав, что здание хотят отдать под размещение оркестра дирижера Теодора Куртензиса, а также ресторан, депутат Заксобарния Борис Вишневский написал письмо главе Северной столицы.

- Питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом Радио на Итальянской и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижеру отдадут только один этаж, а все остальное должны занять рестораны и отель, - пишет парламентарий в своем «Фейсбуке»,

О том, что с Домом Радио что-то не так, ранее, сообщала детский омбудсмен Светлана Агапитова. По ее словам, из исторического здания уже выселили детский хор, Губернаторский оркестр и театр Марины Ланды. А теперь под угрозой уникальные архивы и музей блокадного радио.

Надо сказать, что особое возмущение у защитников Дома Радио вызывает тот факт, что даже в годы блокады вещание ленинградской радиостанции не прерывалось ни на день, а теперь эта страница истории может исчезнуть полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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