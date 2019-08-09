В анклаве Петербурга - поселке Хвойный откроются поликлиника и отдел соцпомощи

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-09T12:30:39+03:00

Об этом давно просили почти отрезанные от цивилизации местные жители

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Жизнь в поселке Хвойный в ближайшем будущем наладится. уже в сентябре здесь появится полноценная поликлиника, отдел социальной помощи и долгожданный продуктовый магазин. Для местных жтителей это важно, потому что поселок Хвойный - анклав Петербурга, только формально относящийся к Красносельскому району, а на деле - стоящий в лесу военный городок с заброшенной военными инфраструктурой в 15 километрах от Красного села.

- Где бы люди не жили – в центре города или на окраине, они все – петербуржцы, а значит у них должны быть достойные социальные условия, - заявил во время визита в поселок Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Все проблемы местных жителей связаны с тем, что большинством зданий поселка до сих пор владеет Минобороны, а процесс передачи объектов городу затянулся. Но теперь, за счет города, здесь строится поликлиника - ее должны были сдать еще в декабре, однако подрядчик сорвал сроки.

В бывшем помещении медсанчасти будут располагаться кабинеты терапевта, педиатра, бокс для инфекционных больных и процедурная, а также разместится отдел районной службы социальной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU