2019-08-09T13:10:07+03:00
Происшествия

Петербуржца, порезавшего человека у моста Александра Невского, задержали за покушение на убийство

Драка завязалась из-за банального хамства на дороге
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция арестовала подозреваемого в покушении на убийство водителя у моста Александра НевскогоПолиция арестовала подозреваемого в покушении на убийство водителя у моста Александра НевскогоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 августа, задержали 24-летнего парня, которого подозревают в поножовщине, в которой он порезал 30-летнего мужчину. Юноша хладнокровно ударил лезвием в грудь незнакомого человека, с которым он устроил потасовку после дорожного конфликта. Сейчас полиция разбирается в деталях произошедшего.

- Инцидент произошел вечером 7 августа. Подозреваемый вместе со своими друзьями гнал на автомобиле марки «Хендай» по мосту Александра Невского. С ними поравнялся автомобиль «Дэу Нексия», в котором тоже находилась компания мужчин. Между «соседями» завязался конфликт, - сообщили в следственном комитете.

Слово за слово, и вот машины остановились у дома 5 по Заневскому проспекту, где началась потасовка из восьми человек. Водители и пассажиры начали драться. 24-летний парень вошел в раж, достал нож и ударил 30-летнего мужчину в грудь, а после сбежал. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

Подозреваемый в нанесении опасного ранения задержан. Правоохранители квалифицировали дело как «покушение на убийство». Сейчас расследование продолжается и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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