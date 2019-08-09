Паливший из окна «Волги» уроженец Дагестана получил протокол за мелкое хулиганство

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-09T13:14:36+03:00

Об агрессивном мужчине с пистолетом 8 августа в полицию сообщили жители Петербурга

Изменить размер текста: A A

Почти что Чикаго - так отзывались об инциденте возле Ладожского вокзала петербуржцы. заметившие пассажира «Волги», палившего, как им, показалось в воздух. Заподозрив неладное, горожане вызвали полицейских.

- У дома 8 на площади Карла Фаберже с заднего сиденья автомобиля марки «Волга» неизвестный человек производил выстрелы в воздух из предмета, похожего на пистолет, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывший на место ЧП наряд обнаружил искомую машину. В ней сидели трое мужчин и женщина - все уроженцы Дагестана. Дружную компанию задержали и отвезли в отделение. Там, на одного из задержанных - 24-летнего мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

Пистолет, который по некоторым данным, оказался пневматическим, стражи порядка изъяли. Во избежание рецидивов.

ИСТОЧНИК KP.RU