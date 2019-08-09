Экс-чиновница администрации губернатора Петербурга отправится под суд за незаконное обогащение на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-09T13:29:08+03:00

Бывшую чиновницу в Петербурге отправят под суд за мошенничество на 10 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывшая председатель юридического комитета администрации губернатора города. 48-летняя экс-чиновница подозревается в том, что, пользуясь своим служебным положением, обогатилась на 10 миллионов рублей.

- ПО версии следствия, с 2015 по 2017 годы, женщина, занимая должность первого заместителя председателя юридического комитета, разработала и реализовала преступную схему с целью личного обогащения, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Понимая, что занимает высокую должность в администрации губернатора Петербурга, женщина обманным путем привлекла сотрудников юридического комитета к выполнению работ по разработке проектов нормативных актов для нужд органов государственной власти города на Неве, выполнение которых было поручено одной из коммерческих организаций, выигравшей конкурс. За незаконное выполнение этих работ экс-председатель получила более 10 миллионов рублей и уже потратила их по своему усмотрению.

Во время следствия, обвиняемая вину признала. Кроме того, правоохранители собрали достаточную доказательную базу для того, чтобы представить дело в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU