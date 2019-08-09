Появилось видео момента ДТП на Десантников, где иномарка влетела в толпу пешеходов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-09T13:37:03+03:00

В ДТП на перекрестке Десантников и Ленинского пострадали три человека. Фото: vk.com/spb_today

В аварии пострадали три человека, которые оказались сбиты иномаркой

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Петербургское управление ГИБДД опубликовало видеозапись момента аварии на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников, где иномарка влетела в толпу пешеходов на переходе.

- 82-летний водитель «КИА», совершая поворот налево, не предоставил преимущество автомобилю «Хендэ», в результате чего последний совершил наезд на пешеходов и выехал на тротуар, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

И если водители обоих иномарок не пострадали, то среди переходивших дорогу по «зебре» людей оказались серьезно травмированные.

- Только что проезжала мимо. Там на асфальте все в крови и люди лежат, - сообщала в соцсетях одна из свидетельниц аварии.

В итоге больницу были доставлены две женщины возрастом 65 и 58 лет. У них травмы легкой и средней степени тяжести. А вот 30-летний мужчина находится в тяжелом состоянии - после ДТП он оказался под днищем машины.

Разобраться в обстоятельствах аварии сотрудникам дорожной инспекции помогут камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие момент происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="304" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/725048" frameborder="0"></iframe> На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге иномарка сбила пешеходов.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU