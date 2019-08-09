Появилось видео момента ДТП на Десантников, где иномарка влетела в толпу пешеходов
Петербургское управление ГИБДД опубликовало видеозапись момента аварии на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников, где иномарка влетела в толпу пешеходов на переходе.
- 82-летний водитель «КИА», совершая поворот налево, не предоставил преимущество автомобилю «Хендэ», в результате чего последний совершил наезд на пешеходов и выехал на тротуар, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
И если водители обоих иномарок не пострадали, то среди переходивших дорогу по «зебре» людей оказались серьезно травмированные.
- Только что проезжала мимо. Там на асфальте все в крови и люди лежат, - сообщала в соцсетях одна из свидетельниц аварии.
В итоге больницу были доставлены две женщины возрастом 65 и 58 лет. У них травмы легкой и средней степени тяжести. А вот 30-летний мужчина находится в тяжелом состоянии - после ДТП он оказался под днищем машины.
Разобраться в обстоятельствах аварии сотрудникам дорожной инспекции помогут камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие момент происшествия.
На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге иномарка сбила пешеходов.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU