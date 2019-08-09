Московский ураган изменил расписание аэропорта Пулково в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-09T13:53:04+03:00

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Сильный ураганный ветер в Москве повлиял даже на жизнь Санкт-Петербурга. В пятницу, 9 августа, в столице из-за штормового ветра, ломающего деревья, объявлен «оранжевый» уровень опасности. В связи с этим московские аэропорты работают в экстренном режиме, отменяя многие полеты, а также не принимая самолеты из Северной столицы. Кроме того, непогода внесла коррективы в расписание и петербургского Пулково.

- Так, утренний рейс из Санкт-Петербурга в Китай задержали на восемь часов. Вместо 11:20 борт F7 9531 из Пулково в Шэньчжэнь отправится в 19:30, - следует из информации на электронном табло воздушной гавани.

Из-за высокой вероятности сильного ветра в Москве десятки самолетов задержаны в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Прием московскими аэропортами самолетов из Петербурга также был приостановлен.

Также самолеты из столицы в Петербург летают с задержками. Например, рейс F7 9503, который должен был вылететь из города на Неве еще в 9:40 утра, приземлится в Москве только в 17:30 вечера.

В связи с непогодой пассажирам Пулково следует внимательно следить за изменениями расписания, которые отображаются на информационном табло.

ИСТОЧНИК KP.RU