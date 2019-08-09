Выпускник петербургского лицея завоевал золото Международной олимпиады по информатике

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-09T14:13:21+03:00

Выпускник лицея 239 стал победителем мировой олимпиады по программированию. Фото: Комитет по образованию СПб

В составе команды сборной России он занял первое место на турнире в Баку

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Россияне - лучшие в мире программисты. Национальная сборная команда страны, в составе которой был выпускник 239 физико-математического лицея Санкт-Петербурга стала первой на Международной олимпиаде по информатике, которая состоялась в Баку.

- В составе российской сборной Александр Морозов завоевал одну из четырех золотых медалей. С этим результатом сборная команда России заняла первое место среди 88 стран мира в медальном зачете, - сообщает пресс-служба комитета по образованию Северной столицы.

Кроме петербургского выпускника, в составе команды честь страны отстаивали также Ильдар Гайнуллин из Казани, Егор Лифарь и Владимир Романов из Москвы.

Сам Александр, окончивший, к слову, лицей со знаком «За особые успехи в обучении», в течение пяти лет был победителем всероссийской олимпиады по информатике. Теперь, как обладатель медали Международной олимпиады он имеет право поступить в любой российский профильный вуз без экзаменов.

Впрочем, Саша, как истинный петербуржец, решил остаться в родном городе и поступать в СПбГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU