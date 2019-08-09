Пьяный мужчина во время застолья в Волхове убил собутыльника, еще двоих порезал ножом

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-09T14:19:33+03:00

В Волхове безработный во время пьянки убил собутыльника и порезал еще двоих Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Волховском районе Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в кровавой поножовщине, в которой умер мужчина и еще двое серьезно пострадали. Инцидент произошел в четверг, 8 августа, в одном из сараев в городе Сястрой, в котором местные мужчины собрались для того, чтобы распить бутылочку, другую. Под градусом и произошло страшное преступление.

- В больницу города Сястрой обратился 32-летний мужчина, весь в крови и колото-резанных ранах по всему телу. Он рассказал, что на него напал неизвестный мужчина в сарае на улице Космонавтов, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Когда полицейские приехали по указанному адресу, то в сарае нашли труп 33-летнего мужчины и еще одного истекающего кровью 40-летнего местного жителя. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Правоохранители допросили пострадавших и провели расследование, после чего задержали 32-летнего безработного. По версии следствия, именно он изрезал всех троих мужчин во время ссоры, которая возникла после распития алкоголя.

Сейчас возбуждено уголовное дело за убийство. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU