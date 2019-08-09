В Ленобласти пьяные безработные зарезали подругу и выбросили труп в окно

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-09T15:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Кириши Ленинградской области сотрудники правопорядка раскрыли убийство местной жительницы. Труп девушки нашли вечером в четверг, 8 августа. По горячи следам полицейские сумели восстановить события, предшествующие смерти погибшей, а также найти подозреваемых в ее убийстве.

- В восемь часов вечера 8 августа в полицию Киришского района позвонил 30-летний мужчина и сообщил, что нашел труп на Советской улице. Тело девушки лежало в луже крови, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели труп с множественными ранениями по всему телу и опознали в ней 31-летнюю местную жительницу. «Распутав» клубок событий, предшествовавших смерти девушки, правоохранители вышли на подозреваемых и задержали их.

Под подозрение попали 30-летний мужчина и 23-летняя девушка, оба безработные. Следователи выяснили, что тем же вечером 8 августа, они и убитая девушка выпивали в квартире в доме на Советской улице. Около 19:00 в пьяной компании завязалась ссора и подозреваемые зарезали свою подругу. После убийства они решили скрыть следы преступления и выбросили тело в окно на улицу, где его и нашел прохожий.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU