2019-08-09T16:49:22+03:00
Общество

В Петербурге поставили памятник бортмеханику, который ценой жизни спас 50 пассажиров лайнера

Подвиг, совершенный в 1973 году, увековечили лишь через 46 лет
Петр КИБЕР
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В Авиагородке открыли памятник Викентию Грязнову. Фото: gov.spb.ruВ Авиагородке открыли памятник Викентию Грязнову. Фото: gov.spb.ru
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Сегодня, 8 августа, в Авиагородке прошла торжественная церемония открытия памятника герою, о котором знают далеко не все жители города на Неве. А ведь именно бортмеханику Викентию Грязнову обязаны своими жизнями больше 50 человек. 46 лет назад, при попытке угона самолета, именно он говорил с террористом и он своим телом закрыл людей от взрывной волны.

- Когда мы слышим о людях, награжденных звездой Героя Советского Союза, то представляем в первую очередь воинов, совершавших боевые подвиги. Но Викентий Грязнов стал героем в мирном 73-м году. Он не искал подвигов, просто был настоящим человеком, - приводит слова речи Александра Беглова пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Тогда, в 1973 году, в СССР о терроризме читали только в газетах. Самолеты, как рассказывала пресса, угоняли за границей, но не в нашей стране. Наверное поэтому, громкой огласки инцидент не получил. Все произошло 23 апреля, когда пассажир рейса Ленинград-Москва потребовал направить самолет в Швецию. На борту в этот момент был 51 пассажир и члены экипажа.

На переговоры с мужчиной пошел Викентий Грязнов. Он до последнего уговаривал террориста сдаться, а когда взрыв все же произошел, закрыл бомбу своим телом. Людей удалось спасти, самолет сел. Посмертно бортмеханику присвоили звание Героя СССР, но памятник появился только сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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