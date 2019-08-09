«Охотники за колесами» убрали в Ленобласти 44 тонны покрышек

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-09T16:23:20+03:00

Во время экоквеста "Охота на колеса" из лесов, полей и рек вывезли 44 тонны покрышек. Фото: vk.com/kolesa_quest

Экологический квест в очередной раз помог очистить леса и поля от автомобильного хлама

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В Ленинградской области закончился четвертый по счету экологический квест «Охота на колеса». В течение двух месяцев команды волонтеров рыскали по полям, лесам и рекам, выискивая старую автомобильную резину, выброшенную безразличными к природе водителями. Итогом тяжелой работы стала ликвидация десятков свалок.

- Друзья, мы подвели итоги нашего экоквеста! Все участники здорово постарались — за июнь отметили 52 места со свалками покрышек, а в июле удалось ликвидировать 36 из них. Собранные покрышки, а их набралось 44 тонны, отправились на переработку, - сообщают в соцсетях организаторы квеста.

Надо сказать, что в 2019 году мероприятие проходило при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области на территории Всеволожского, Выборгского, Киришского и Гатчинского районов. Участие в квесте приняли 130 человек.

Важно, что покрышки ушли не на свалку, а на переработку. Так из резиновой крошки будут изготовлены дорожные покрытия в курортной зоне поселка Песочный.

ИСТОЧНИК KP.RU