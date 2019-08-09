Лахта-Центр выпустил комикс про «Фантастическую пятерку»
В Санкт-Петербурге появились новые супергерои. Комикс про фантастическую пятерку выпустил Лахта-Центр. Рисованная история про четверку стражей добра и порядка, а также их верного помощника рыжего кота, опубликована в пятницу, 9 августа, в Instagram самого гигантского небоскреба Европы.
Комикс оммаж известного комикса Стена Ли про "Фантастическую четверку" / Фото: Лахта Центр
- В преддверии Дня строителя мы, создатели самого высокого небоскреба Европы, хотели сделать что-то необычное и впечатляющее - настоящих Супергероев. В городе, где самые красивые закаты, на страже стихий земли, воды и воздуха, среди облаков, охраняя добро и порядок, стоит «Фантастическая пятерка. Команда супергероев», - гласит описание комикса.
Супергерои разгоняют облака над Петербургом / Фото: Лахта Центр
Спасают "Алые паруса" / Фото: Лахта Центр
Фантастическая пятерка состоит из героини Молнии, Майндмастера, Итальянца, разгоняющего облака, Главного и рыжего Кота, прототипом которого является лахтинский кот-инженер Фокс.
В роли одного из супергероев - кот Фокс / Фото: Лахта Центр
Короткие рисованные истории рассказывают о том, как супергерои дарят солнце петербуржцам, спасают праздник «Алые паруса», а также охраняют Петербург от всех невзгод.
- Управление погодой, полеты со сверхзвуковой скоростью, возможность поймать облако, увидеть солнце в пасмурный день и зарядиться энергией круглой радуги - это не только сверхспособности супергероев, но и те чудеса, которые происходят каждый день в Лахта-Центре.
ИСТОЧНИК KP.RU