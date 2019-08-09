Два сотрудника Роспортебнадзора в Петербурге попались на получении крупной взятки

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-09T16:54:49+03:00

В Петербурге два сотрудника Роспотребнадзора попались на взятке в 300 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 августа, возбудили уголовное дело о получении взятки. Фигурантами дела стали два сотрудника Роспотребнадзора: 36-летняя заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Петербурга, а также 30-летний главный специалист-эксперт указанного отдела. Попались «соучастники» в момент получения денег.

- По версии следствия, сотрудники Роспотребнадзора объединились для того, чтобы совместно обогатиться. Во время проверки бизнеса одного из петербургских предпринимателей, обвиняемые нашли нарушения. Однако вместо штрафа, они предложили «замять» дело за «символическую» сумму – 300 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Обсудив все детали «сделки», 8 августа, напарники, находясь в помещении служебного кабинета в одном из домов по улице Стремянной получили от представителя бизнесмена деньги. После этого их сразу же «скрутили» правоохранители, которые дожидались подходящего момента, чтобы взять недобросовестных работников управления с поличным.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Жадным чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU