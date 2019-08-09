Памятник Гранину доработают, чтобы защитить от скейтеров

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-09T17:56:49+03:00

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Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга до сих пор не одобрил памятник писателю Даниилу Гранину. Как стало известно в пятницу, 9 августа, эскиз скульптуры, которую планируется установить на Дальневосточном проспекте, отправится на доработку.

- Из 21-го членов Градсовета только восемь поддержали проект. При этом 13 выступили против, - говорится в результатах тайного голосования по вопросу памятника.

Сомнения у членов комиссии вызвала гранитная основа с надписью «Даниил Гранин». Эксперты решили, что она слишком монументальная и больше похожа на вывеску. Кроме того, небольшая ступенька в основании тоже смутила комиссию. Специалисты считают, что такой выступ могут облюбовать местные скейтеры и, в конце концов, сильно повредить памятник.

Авторами памятника писателю Даниилу Гранину стали скульптор Евгений Буров и архитектор Нестор Энгельке. Известно, что литератор будет изображен сидящим в кресле. В руках Даниил Гранин будет держать лист бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU