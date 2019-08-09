2019-08-09T18:18:57+03:00
Происшествия

Пьяный житель Колпино угрожал полицейским автоматом и ножом

Петербуржец пытался напугать и прогнать правоохранителей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пьяный петербуржец пытался прогнать полицейских, угрожая автоматом и ножомПьяный петербуржец пытался прогнать полицейских, угрожая автоматом и ножомФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В поселке Металлострой, который находится в Колпино Санкт-Петербурге, задержал пьяный мужчина, угрожавший полицейским. Инцидент произошел вчера, 8 августа. Нетрезвый гражданин пытался «прогнать» правоохранителей, которые прибыли для того, чтобы утихомирить разбуянившегося петербуржца. Успокаивали пьяного мужчину в отделении полиции.

- В четверг, 8 августа, в полицию поступил звонок о том, что в квартире одного из домов в поселке Металлострой слышны крики скандала и хорошо бы, чтобы стражи порядка утихомирили буйных соседей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили 39-летнего мужчину, который был очень пьян. Завидев стражей правопорядка, нетрезвый петербуржец оказался не гостеприимным. Он достал автомат и нож и стал угрожать полицейским, пытаясь прогнать их.

Однако мужчина выбрал плохой способ «договориться» с правоохранителями. За угрозу офицерам при исполнении, петербуржца задержали и доставили в отдел полиции. Оружие у него все забрали. Автомат оказался не боевым, а предназначен для стрельбы холостыми патронами. Тем не менее, в отношении мужчина составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Арена героев» ограничит движение в центре Петербурга с 12 августа
На Софийском бульваре в Пушкине высадили 11 тысяч цветов
На станции Ручьи электричка сбила человека
Электродепо «Южное» в Петербурге планируется открыть 1 сентября
В Петербурге отметили 75-летие окончания Ленинградской битвы
Памятник Гранину доработают, чтобы защитить от скейтеров
Два фотографа с птичками обокрали китайского туриста у «Авроры»
Выходные в Ленобласти пройдут с ливнями и грозами
Два сотрудника Роспортебнадзора в Петербурге попались на получении крупной взятки
Полукольцо до Пулково, Новая Лахта и реконструкция вокзалов: в Петербурге обсудили планы развития железных дорог
Лахта-Центр выпустил комикс про «Фантастическую пятерку»
«Охотники за колесами» убрали в Ленобласти 44 тонны покрышек
В Петербурге поставили памятник бортмеханику, который ценой жизни спас 50 пассажиров лайнера
В Ленобласти пьяные безработные зарезали подругу и выбросили труп в окно
«После дождичка в четверг» в Петербурге всплыли десятки автомобильных номеров
Пьяный мужчина во время застолья в Волхове убил собутыльника, еще двоих порезал ножом
Выпускник петербургского лицея завоевал золото Международной олимпиады по информатике
Московский ураган изменил расписание аэропорта Пулково в Петербурге
Появилось видео момента ДТП на Десантников, где иномарка влетела в толпу пешеходов
Экс-чиновница администрации губернатора Петербурга отправится под суд за незаконное обогащение на 10 миллионов рублей
Паливший из окна «Волги» уроженец Дагестана получил протокол за мелкое хулиганство
Петербуржца, порезавшего человека у моста Александра Невского, задержали за покушение на убийство
Опасного преступника из Польши задержали в Санкт-Петербурге
Орского маньяка с золотыми зубами заметили в Петербурге
В анклаве Петербурга - поселке Хвойный откроются поликлиника и отдел соцпомощи
Дом Радио могут отдать оркестру Теодора Курентзиса и под ресторан
Две машины влетели в толпу пешеходов на углу Ленинского проспекта и Десантников в Петербурге