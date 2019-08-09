Пьяный житель Колпино угрожал полицейским автоматом и ножом

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-09T18:18:57+03:00

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В поселке Металлострой, который находится в Колпино Санкт-Петербурге, задержал пьяный мужчина, угрожавший полицейским. Инцидент произошел вчера, 8 августа. Нетрезвый гражданин пытался «прогнать» правоохранителей, которые прибыли для того, чтобы утихомирить разбуянившегося петербуржца. Успокаивали пьяного мужчину в отделении полиции.

- В четверг, 8 августа, в полицию поступил звонок о том, что в квартире одного из домов в поселке Металлострой слышны крики скандала и хорошо бы, чтобы стражи порядка утихомирили буйных соседей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили 39-летнего мужчину, который был очень пьян. Завидев стражей правопорядка, нетрезвый петербуржец оказался не гостеприимным. Он достал автомат и нож и стал угрожать полицейским, пытаясь прогнать их.

Однако мужчина выбрал плохой способ «договориться» с правоохранителями. За угрозу офицерам при исполнении, петербуржца задержали и доставили в отдел полиции. Оружие у него все забрали. Автомат оказался не боевым, а предназначен для стрельбы холостыми патронами. Тем не менее, в отношении мужчина составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU