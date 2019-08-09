В Петербурге отметили 75-летие окончания Ленинградской битвы

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-09T18:38:55+03:00

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В Санкт-Петербурге утром в пятницу, 9 августа, у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы прошла торжественная церемония возложения цветов в честь 75-летия окончания Ленинградской битвы. Бой за освобождение Ленобласти и Карельского перешейка стал самым долгим в истории Великой Отечественной войны, длившийся 37 месяцев.

- Сегодня мы с вами возложили цветы к Монументу героическим защитникам города. Пришло много людей. А это говорит о том, что жива память о войне и блокаде, память о наших отцах и дедах, которые выстояли и победили. Наш долг – воспитывать молодежь так же, как воспитывали нас люди военного поколения, - заявил на торжественной церемонии временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов.

На церемонии возложения цветов также присутствовали полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU