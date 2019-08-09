Электродепо «Южное» в Петербурге планируется открыть 1 сентября

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-09T18:49:55+03:00

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В пятницу, 9 августа, подрядные организации, занимавшиеся строительством электродепо «Южное» в Санкт-Петербурге, занимаются передачей объекта в «руки» ГУП «Петербургский метрополитен». Новые станции метро на этом участке планируется открыть уже 1 сентября. В связи с этим временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов прибыл на объект, для того, чтобы проинспектировать ход работ.

- Депо «Южное» – одно из самых современных в нашей стране, оно оснащено первоклассным оборудованием. Но самое главное – созданы хорошие условия для тех, кто будет здесь работать. Город получает 600 новых высокооплачиваемых рабочих мест, - отметил врио.

Общая стоимость строительства депо составит 10,6 миллиарда рублей. Сейчас потрачено уже более 8 миллиардов. Депо уже прошло с положительным результатом проверку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На следующей неделе планируется получить разрешение Ростехнадзора.

В сентябре новые станции – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» - примут пассажиров. Сейчас на станциях завершаются монтаж инженерных систем и отделка помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU