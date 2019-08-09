На станции Ручьи электричка сбила человека

СЕГОДНЯ 19:26 2019-08-09T19:53:36+03:00

Об этом рассказали очевидцы в соцсети

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ЧП произошло вечером в пятницу, 9 августа, в Калининском районе Петербурга. На железнодорожной станции Ручьи, которая расположена между улицей Руставели и Пискаревским проспектом, на путях погиб человек. Об этом сообщают очевидцы в группе во «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- Парень молодой, сбила скоростная электричка, - рассказали очевидцы в соцсети.

Пассажиры, стоящие на платформе, пытались предупредить молодого человека. Как и машинист, который заранее начал сигналить.

- Электричка сигналила и люди кричали, я подходила к переходу и слышала, сначала не поняла что случилось, - отметил очевидец.

- Люди пытались обратить внимание его, а он в наушниках и с телефоном шел и ничего не видел, - рассказал в соцсети другой.

На место очень быстро приехала реанимация, однако медикам сразу же пришлось констатировать смерть. После ЧП на некоторое время сбилось расписание электричек в Приозерском направлении - движение было закрыто. Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU