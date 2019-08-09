На станции Ручьи электричка сбила человека
ЧП произошло вечером в пятницу, 9 августа, в Калининском районе Петербурга. На железнодорожной станции Ручьи, которая расположена между улицей Руставели и Пискаревским проспектом, на путях погиб человек. Об этом сообщают очевидцы в группе во «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
- Парень молодой, сбила скоростная электричка, - рассказали очевидцы в соцсети.
Пассажиры, стоящие на платформе, пытались предупредить молодого человека. Как и машинист, который заранее начал сигналить.
- Электричка сигналила и люди кричали, я подходила к переходу и слышала, сначала не поняла что случилось, - отметил очевидец.
- Люди пытались обратить внимание его, а он в наушниках и с телефоном шел и ничего не видел, - рассказал в соцсети другой.
На место очень быстро приехала реанимация, однако медикам сразу же пришлось констатировать смерть. После ЧП на некоторое время сбилось расписание электричек в Приозерском направлении - движение было закрыто. Обстоятельства произошедшего уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU