2019-08-09T19:51:58+03:00
Общество

На Софийском бульваре в Пушкине высадили 11 тысяч цветов

Благоустройство территории завершится к концу августа
Евгения МОСКВИНА
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Благоустройство Софийского бульвара в Пушкине подходит к завершению. Фото: gov.spb.ruБлагоустройство Софийского бульвара в Пушкине подходит к завершению. Фото: gov.spb.ru
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Меньше, чем через месяц, жители Пушкина смогут насладиться прогулкой по обновленному Софийскому бульвару. Благоустройство на участке от Жуковско-Волынской улицы до улицы Глинки вышло на финишную прямую. Уже отремонтированы дорожки, обновлены больше 20 тысяч квадратных метров газона. Садовники высадили 11 тысяч цветов, а также горные сосны, можжевельник, 400 кустов парковой розы и 800 многолетников. Кроме того, территорию украсили так называемыми альпийскими горками.

- Разнообразие растений поможет детям оценить богатство форм и рисунков, расширить знания по ботанике, научиться беречь окружающую нас красоту, - отметили в Комитете по благоустройству.

По бульвару действительно часто ходят дети, ведь рядом находятся несколько детских садов, школ и поликлиник. Старые детские площадки здесь убрали, а новые начнут устанавливать уже на следующей неделе. Они будут рассчитаны как на малышей, так и на детей постарше. Все работы на Софийском бульваре планируют завершить уже к концу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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