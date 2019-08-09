2019-08-09T20:43:11+03:00
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«Арена героев» ограничит движение в центре Петербурга с 12 августа

Спортивное мероприятие развернется на площади больше 2 тысяч квадратных метров
Евгения МОСКВИНА
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Мероприятие «Арена героев» ограничит движение в центре Северной столицы.Мероприятие «Арена героев» ограничит движение в центре Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В середине августа в Петербурге состоится спортивное мероприятие «Арена героев». Чтобы организовать это масштабное событие для любителей испытать себя, на некоторых улицах города придется ограничить движение транспорта. Об изменениях автомобилистов предупреждает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, на 11 дней на Конюшенной площади в направлении от Большой Конюшенной до набережной канала Грибоедова организуют одностороннее движение. Ограничение будет действовать с полуночи 12 августа до 23:59 22 августа. На этот же период остановка транспорта будет запрещена на Конюшенной площади, в Конюшенном переулке, на набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до набережной реки Мойки.

Отметим, что спортивные состязания пройдут в Северной столице с 16 по 18 августа. Для проведения «Арены героев» организаторам предстоит установить зону общей площадью больше 2 тысяч квадратных метров. На ней будут расположены 12 конструкций с препятствиями – для прыжков на канате через бассейн, подвесные рукоходы, вращающиеся мостки и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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