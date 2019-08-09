Курбан-Байрам ограничит движение транспорта 11 августа

9 Авг. 22:30 2019-08-09T22:30:46+03:00

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В связи с религиозным мероприятием «Курбан-Байрам», традиционным для мусульман, в воскресенье, 11 августа, будет ограничено движение транспорта на Петроградской стороне. К Соборной мечети города придут тысячи верующих мусульман. Так, с 7:00 до 9:30 утра будут перекрыты Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до улицы Кронверкской, а также Конный и Крестьянский переулки. Проехать по ним будет нельзя. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 11 августа будет возможно изменение в режиме работы станции метро «Горьковская», где находится Санкт-Петербургская Соборная мечеть. Об этом горожан предупреждает пресс-служба петербургского метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU