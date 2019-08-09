2019-08-09T22:30:46+03:00
Авто

Курбан-Байрам ограничит движение транспорта 11 августа

Религиозный праздник может повлиять и на работу станции метро «Горьковская»
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
На Петроградской стороне 11 августа будет ограничено движение транспорта.На Петроградской стороне 11 августа будет ограничено движение транспорта.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В связи с религиозным мероприятием «Курбан-Байрам», традиционным для мусульман, в воскресенье, 11 августа, будет ограничено движение транспорта на Петроградской стороне. К Соборной мечети города придут тысячи верующих мусульман. Так, с 7:00 до 9:30 утра будут перекрыты Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до улицы Кронверкской, а также Конный и Крестьянский переулки. Проехать по ним будет нельзя. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, 11 августа будет возможно изменение в режиме работы станции метро «Горьковская», где находится Санкт-Петербургская Соборная мечеть. Об этом горожан предупреждает пресс-служба петербургского метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24