Погода на выходные 10 и 11 августа 2019 года в Петербурге: тепло, но дождливо

СЕГОДНЯ 00:00 2019-08-10T00:00:57+03:00

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В последний месяц лета у петербуржцев особая надежда на хорошую погоду. Однако в ближайшие выходные, 10 и 11 августа, она вряд ли порадует жителей Северной столицы. Несмотря на то, что в городе будет довольно тепло, на Петербург надвигаются дожди. И даже возможны грозы. Город на Неве вновь подремонтирует переменчивое настроение.

Суббота, 10 августа, в первой половине дня может порадовать редким солнцем из-за облаков. Однако уже после обеда пригодится зонтик. Кратковременные дожди могут настигнуть в любом районе Петербурга. Зато температура воздуха днем составит от +20 до +23 градусов. Да и сильного ветра не предвидится.

А в воскресенье Северную столицу ждет более пасмурная погода. Днем планы может нарушить ветер и гроза. Но даже если гром обойдет стороной, 11 августа по прогнозам синоптиков в городе все равно зарядят дожди. Пригодится не только зонт, но и по-петербургски летняя куртка: столбик термометра немного опустится до +17…+19 градусов. Ранее «КП-Петербург» сообщала, что и в Ленобласть на выходные придут ливни и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU