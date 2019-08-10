Четыре съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-10T09:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Активный ремонт на Кольцевой автодороге частенько доставляет автомобилистам Санкт-Петербурга неудобства в связи с периодическими перекрытиями. Дорожные работники трудятся не покладая рук, видимо, для того, чтобы залатать все дыра на асфальте до того, как наступят холода. Сегодня вечером, 10 августа, будут перекрыты очередные четыре съезда на развязке КАД на севере города.

- С 20:00 10 августа до 8:00 11 августа 2019 года будут полностью перекрыты съезды №2, 5, 6 и 8. Так, закрыты будут съезды с внешнего кольца КАД в Петербург на проспект Энгельса и Ленобласть на трассу А-121 «Сортавала» в направлении Приозерска, а также съезды в обратном направлении, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отмечается, что все съезды будут перекрывать поочередно, к тому же в ночное время, поэтому серьезных неудобств для автомобилистов эти ограничения не должны будут создать.

ИСТОЧНИК KP.RU