Ваши документы: Сотрудник ДТП обыскал обнаженную девушку в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-10T10:57:04+03:00

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Рано утром в субботу, 10 августа, в центре Петербурга часто можно встретить людей, возвращающихся после веселой, бурной ночи. Так, житель города заметил на одной из набережных города «картину маслом»: сотрудник ДПС, одетый по форме, проверяет документы у молодой девушки, одетой по «последнему писку моды» - в бежевом плаще на обнаженное тело.

- Не зря же Питер лидирует по психическим расстройствам, - стали шутить пользователи соцсетей.

Не известно, как психически чувствовала себя обнаженная девушка, но физически, она явно была уставшая. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как петербурженка, слегка покачиваясь, распахивает полы плаща, совершенно не стесняясь стоящего перед ней мужчины. Под пальто у нее нет ничего и взору прохожих легко оценить ее анатомию тела и уровень волосяного покрова на разных частях тела.

Примечательно, что в руках у девушки скомкана какая-то одежда, видимо, которую она сняла за ненадобностью. Как и где закончился долгий вечер горожанки, история умалчивает. Главное, чтобы она не простыла, ведь лето в Петербурге прохладное.

ИСТОЧНИК KP.RU