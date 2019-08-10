2019-08-10T12:20:19+03:00
Происшествия

День упавшего грузовика: На Ленинградском и Приморском шоссе образовались пробки

В Санкт-Петербурге два одинаковых ДТП, водители живы [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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За Приозерском перевернулся самосвал, образовалась пробкаЗа Приозерском перевернулся самосвал, образовалась пробкаФото: СОЦСЕТИ
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Две совершенно одинаковые аварии произошли в Санкт-Петербурге утром в субботу, 10 августа. На Приморском шоссе и Ленинградском упали грузовики, «прилегли» на бок. Огромные машины, разумеется, перекрывают значительные части дорог, поэтому на трассах становится тесно.

- За Приозерском перевернулся самосвал, водитель жив. Большегрузам в сторону Приозерска не проехать, - констатировал очевидец в социальной сети.

По всей видимости, водитель самосвала не справился с управлением, входя в поворот, от чего автомобиль и опрокинулся. Других побитых автомобилей рядом с местом аварии нет.

Грузовик опрокинулся на Приморском шоссе перед въездом на ЗСД Фото: СОЦСЕТИ

Грузовик опрокинулся на Приморском шоссе перед въездом на ЗСДФото: СОЦСЕТИ

Еще один грузовик, набитый песком, опрокинулся перед виадуком на ЗСД на Приморском шоссе в сторону Сестрорецка. На месте уже находятся сотрудники ДПС и врачи скорой помощи. О пострадавших ничего не сообщается. Для проезда транспорта свободна только одна полоса, поэтому собирается пробка, которая может дойти до самой Черной речки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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