На улицах Репино заметили «шляпников» на ретромобиле

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-10T12:47:35+03:00

Ретромобиль с "шляпниками" 10 августа прокатился по Репино Фото: скрин с видео

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В субботу, 10 августа, жители и отдыхающие Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга заметили необычный автомобиль с привлекающими внимание водителем и пассажиром. По одной из улиц проехал открытый ретро-автомобиль, с квадратной вытянутой «мордой» и круглыми фарами, как в исторических фильмах про начало прошлого века.

- По Репино такая штука ездит, - запечатлел на видео один из очевидцев.

В кабине автомобиля сидели два мужчины, одетые в «золотые» костюмы и головные уборы в цвет. На одном был цилиндр, а втором огромная треуголка, как у Наполеона. Куда направлялись такие необычные гости, удивленные прохожие узнать не успели.

- Первые участники ралли «Париж – Бордо – Париж» заблудились. Их навигатор царских времен завел не туда, «есть более быстрый маршрут», - пошутили в соцсетях.

Кто бы ни были эти искатели приключений, главное, чтобы они ездили, соблюдая ПДД.

Ретромобиль в Репино 10 августа .

ИСТОЧНИК KP.RU