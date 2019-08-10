2019-08-10T13:34:12+03:00
Общество

Автомобилисты «расчистили» пробку для скорой, чтобы спасти ребенка в Петербурге

Врачи поблагодарили водителей за слаженную помощь [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилисты Петербурга пропустили скорую через густую пробкуАвтомобилисты Петербурга пропустили скорую через густую пробкуФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские водители показали себя с лучшей стороны. В социальной сети появилось видео с регистратора машины скорой помощи, которая пробирается через густую пробку в сторону города днем 9 августа. В кабине автомобиля в это время находилась тяжелобольная маленькая пациентка. Но даже не зная этого, водители быстро стали перестраиваться, чтобы пропустить “скорую”, ведь, возможно, это кому-то спасет жизнь.

- Хочу передать от моего друга, который работает водителем на скорой помощи, “спасибо” водителям, которые вчера помогали ему добраться по пробкам до стационара с тяжелобольным ребенком. Видео прислал он. Ребенка спасли, - написал петербуржец в соцсети.

Петербуржцы порадовались за сплоченность автомобилистов, однако, предположили, что вежливость на дорогах, возможно, появилась после того, как введение штрафов за то, что не пропускаешь скорую с мигалками.

- Уступать теперь дорогу скорой будут почти все водители. Изменения в законодательство внесены, ответственность вплоть до уголовной, если не уступили дорогу скорой, - напомнили в обсуждении петербуржцы.

Тем не менее, эти изменения должны пойти лишь на пользу. Так как от скорости перемещения скорых зависят жизни людей.

Автомобили пропускают скорую через пробку в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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