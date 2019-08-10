Автомобилисты «расчистили» пробку для скорой, чтобы спасти ребенка в Петербурге
Петербургские водители показали себя с лучшей стороны. В социальной сети появилось видео с регистратора машины скорой помощи, которая пробирается через густую пробку в сторону города днем 9 августа. В кабине автомобиля в это время находилась тяжелобольная маленькая пациентка. Но даже не зная этого, водители быстро стали перестраиваться, чтобы пропустить “скорую”, ведь, возможно, это кому-то спасет жизнь.
- Хочу передать от моего друга, который работает водителем на скорой помощи, “спасибо” водителям, которые вчера помогали ему добраться по пробкам до стационара с тяжелобольным ребенком. Видео прислал он. Ребенка спасли, - написал петербуржец в соцсети.
Петербуржцы порадовались за сплоченность автомобилистов, однако, предположили, что вежливость на дорогах, возможно, появилась после того, как введение штрафов за то, что не пропускаешь скорую с мигалками.
- Уступать теперь дорогу скорой будут почти все водители. Изменения в законодательство внесены, ответственность вплоть до уголовной, если не уступили дорогу скорой, - напомнили в обсуждении петербуржцы.
Тем не менее, эти изменения должны пойти лишь на пользу. Так как от скорости перемещения скорых зависят жизни людей.
Автомобили пропускают скорую через пробку в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU