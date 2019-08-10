2019-08-10T13:52:04+03:00
Происшествия

На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за сбитого барашка

Откуда взялся домашний питомец на трассе, не известно [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Пулковском шоссе сбили барашкаНа Пулковском шоссе сбили барашкаФото: скрин с видео
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Днем в субботу, 10 августа, на Пулковском шоссе на пути из Санкт-Петербурга в Гатчину образовалась большая пробка. Затор создал труп несчастного барашка, который неожиданно выскочил на загруженную дорогу и столкнулся с капотом мчавшегося автомобиля. Все люди живы, а вот четвероногому не повезло. Тело домашнего питомца осталось лежать неподвижно на асфальте.

- Только что там проезжали. На встречной полосе у отбойника еще один стоял. Сбежали что ли откуда, - предположили очевидцы.

Хозяина погибшего барашка по близости тоже не видно. Машина, сбившая животного, прижалась в левом ряду в ожидании сотрудников ГИБДД.

А труп барашка так и лежит на дороге, мешая проезду. Автомобилисты ругаются, но никто не смеет трогать животное до тех пор, пока не будет зафиксированно на бумагу ДТП. А до тех пор в сторону Гатчины автомобили проезжают с трудом.

На Пулковском шоссе в Петербурге сбили барашка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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