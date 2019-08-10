Учителя биологии из Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании ученицы

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-10T14:37:43+03:00

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В Санкт-Петербурге учителя биологии из Зеленогорска подозревают в сексуальном насилии над своей ученицей. Все происходило еще восемь лет назад. Однако девушка, заявившая об этом, все это время молчала и только сейчас рассказала о пережитом в школьные годы. Подозреваемого задержали 9 августа.

- 5 августа в следственный комитет Невского района Петербурга обратилась 21-летняя девушка. Она заявила, что ее бывший школьный 41-летний учитель насиловал ее полгода в 2011-2012 годах, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Правоохранители занялись этим делом и задержали указанного учителя биологии 9 августа. В этот момент он находился в детском лагере в поселке Горьковское в Ленобласти в качестве летнего воспитателя.

Сейчас школьный учитель, преподающий в лицее в Зеленогорске, подозревается, что работая биологом в школе на проспекте Обуховской Обороны, с октября 2011 по март 2012 годов неоднократно насиловал свою ученицу, которой на тот момент еще не было 14 лет. Якобы это все происходило в квартире на Октябрьской набережной и в машине мужчины.

При задержании у учителя изъяли мобильный телефон, компьютер, флешки, ноутбук. Также уже заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU