Учителя биологии из Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании ученицы
В Санкт-Петербурге учителя биологии из Зеленогорска подозревают в сексуальном насилии над своей ученицей. Все происходило еще восемь лет назад. Однако девушка, заявившая об этом, все это время молчала и только сейчас рассказала о пережитом в школьные годы. Подозреваемого задержали 9 августа.
- 5 августа в следственный комитет Невского района Петербурга обратилась 21-летняя девушка. Она заявила, что ее бывший школьный 41-летний учитель насиловал ее полгода в 2011-2012 годах, - пишет АН «Оперативное прикрытие».
Правоохранители занялись этим делом и задержали указанного учителя биологии 9 августа. В этот момент он находился в детском лагере в поселке Горьковское в Ленобласти в качестве летнего воспитателя.
Сейчас школьный учитель, преподающий в лицее в Зеленогорске, подозревается, что работая биологом в школе на проспекте Обуховской Обороны, с октября 2011 по март 2012 годов неоднократно насиловал свою ученицу, которой на тот момент еще не было 14 лет. Якобы это все происходило в квартире на Октябрьской набережной и в машине мужчины.
При задержании у учителя изъяли мобильный телефон, компьютер, флешки, ноутбук. Также уже заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU