2019-08-10T14:54:49+03:00
Дом. Семья

По Пулковскому шоссе пробежало стадо баранов

Парнокопытные второй раз за день появляются на дороге в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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По Пулковскому шоссе скачет стадо баранов в сторону ПетербургаПо Пулковскому шоссе скачет стадо баранов в сторону ПетербургаФото: скрин с видео
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Жители Петербурга гадают, откуда столько, в прямом смысле, баранов на дорогах в субботу, 10 августа. Уже второй раз за день автомобилисты рассказывают о том, что видят парнокопытных на Пулковском шоссе. Первый барашек закончил плохо: его сбил автомобиль. А его кудрявый товарищ остался стоять рядом с дорогой, тоже рискуя стать жертвой автомобильного потока.

Позже в сети появилось еще одно видео. На нем группа из четырех парнокопытных, плотно прижавшись друг к другу, скачут по тому же Пулковскому шоссе, мешая автомобилям.

- Шашлык сам идет в руки, - включают «черный» юмор петербуржцы.

Также в сети высказали предположение, что бараны в спешке пытаются покинуть Петербург накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, чтобы не стать частью традиции жертвоприношения.

Напомним, что праздник состоится 12 августа. В этот день во всех мечетях Петербурга пройдут праздничные богослужения.

Стадо баранов на Пулковском шоссе 10 августа .

ИСТОЧНИК KP.RU

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