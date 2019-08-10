2019-08-10T15:39:58+03:00
Происшествия

Три машины и мотоциклист разбились о бетонные блоки на Ленинском проспекте

Серый цвет преграды сбивал водителей с толку [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Три машины и мотоцикл разбились о бетонные блоки на Ленинском проспектеТри машины и мотоцикл разбились о бетонные блоки на Ленинском проспектеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге участок дороги на Ленинском проспекте перекрыли, огородив бетонными блоками. Однако эти преграды стали причиной нескольких аварий, причем, достаточно серьезных. Три автомобиля и один мотоциклист влетели в бетонный порог прежде чем его все же убрали с дороги.

- Вот после этого ДТП строители сразу же убрали бетонные блоки с дороги. Мотоциклист, который гонял и шумел на районе, заметил их в последний момент, и тормозного пути не хватило. Отделался ушибами и переломом ноги, - рассказали очевидцы.

Петербуржцы рассказали, что на этом «завороженном» месте до ЧП с мотоциклистом произошло еще три аварии. Все автомобили «тупо входили» в бетонные блоки.

Автомобилисты стали жаловаться на серый свет блоков, который полностью сливается с дорогой, из-за чего они становятся незаметными. Однако другие водители подметили, что за рулем надо смотреть на знаки, а «кирпич» как раз висит перед злополучным бордюром.

Мотоциклист разбился о бетонные блоки на Ленинском проспекте в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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