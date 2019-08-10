2019-08-10T17:00:48+03:00
Происшествия

Сладкое ДТП:В Петербурге перевернулась «Газель» с арбузами и дынями

Фрукты разлетелись по всей дороге [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге перевернулась "Газель" с арбузамиВ Петербурге перевернулась "Газель" с арбузамиФото: СОЦСЕТИ
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Какой-то магазин сегодня, 10 августа, в Санкт-Петербурге не дождется поставку арбузов и магазинов. Утром на Новоприозерском шоссе перевернулась спешащая «Газель», кузов которой доверху был набит фруктами. К сожалению, все они оказались вдребезги разбиты и разбросаны по дороге.

Водитель упавшей «Газели» выжил и даже особо не пострадал. Коме того, чтобы уцелевшие арбузы и дыни не пропадали, он устроил стихийный базар, распродавая проезжающим водителям фрукты.

- Арбузы у них не вкусные. Два купили, оба выкинули, - пожаловался один житель Петербурга.

Однако не все так критично отнеслись к появившемуся «рынку» и стали спрашивать точный адрес, где произошло ДТП в надежде ухватить арбуз подешевле.

А любителям мяса участники обсуждения посоветовали отправиться на Пулковское шоссе. Там весь день бегают бесхозные бараны и так и норовят попасть под колеса пролетающих автомобилей.

Грузовик с арбузами перевернулся в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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