«Зенит» победил «Динамо» в матче Премьер-Лиги

СЕГОДНЯ 21:19 2019-08-10T21:19:08+03:00

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Петербургский «Зенит» в субботу, 10 августа, одержал победу над московским «Динамо» на выездном матче на столичном стадионе «ВТБ Арена». В игре пятого тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые взяли полное преимущество – итоговый счет 2:0 в пользу «Зенита». Первый гол на 10-й минуте забил любимчик петербуржцев Артем Дзюба.

- Второй раз подряд после передачи Азмуна, второй лучший гол в карьере Артема Дзюбы, - радостно прокомментировали первый мяч в «Зените».

Доигрывали встречу хозяева в меньшинстве – на 80-й минуте с поля был удалён полузащитник Артур Юсупов, получивший вторую жёлтую карточку. Уже почти под конец игры, когда все уже устали, но остается еще шанс, хавбек «Зенита» Магомед Оздоев забивает точный гол.

«Зенит», набрав 13 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка.

ИСТОЧНИК KP.RU