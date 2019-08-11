В Петербурге тысячи мусульман празднуют Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-11T09:32:40+03:00

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В Петербурге тысячи мусульман пришли отпраздновать Курбан-байрам. С самого утра сотни людей со всех районов стали съезжаться к Соборной мечети. Из-за этого движение на Петроградской стороне было временно ограничено. Станция метро Горьковская с самого утра приняла тысячи человек.

Главные праздничные мероприятия в связи с проведением Курбан-байрама проходили в Соборной мечети. Она вмещает в себя тысячу человек. Но желающих принять намаз традиционно оказалось гораздо больше. Поэтому мусульмане заполнили весь Кронверский парк.

На молитву пришли тысячи людейФото: Олег ЗОЛОТО

В мечети специально включили микрофон, чтобы главного городского муфтия было слышно всем. Праздничная молитва длилась около 30 минут.

Напомним, что истоки Курбан-Байрама лежат в древних традициях исламской культуры. Этот праздник является олицетворением милосердия, добра, любви к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU