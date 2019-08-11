2019-08-11T09:53:50+03:00
Общество

Рейс из Петербург в Испанию задержали на 17 часов

На отдых россияне вылетят почти через сутки
Роман ЛЯЛИН
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Вылет из Пулково перенесен на 17 часовВылет из Пулково перенесен на 17 часовФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге купившие билет на отдых в Испанию горожане ждут вылета на курорт уже второй день. Рейс в Аликанте должен был отправиться в 22:00 10 августа. Однако вылет был перенесен.

Задержка в общей сложности составит около 17 часов. Сейчас, по данным онлайн табло "Пулково", отправка самолета назначена на 15:30 11 августа. Причины задержки рейса в авиакомпании Vueling не сообщают.

К слову, проблемы с вылетом возникли у россиян и отдыхавших в Испании. Прибытие рейса из Аликанте в Петербурге также было перенесено. Самолет должен был прилететь в Северную столицу еще 10 августа вечером. Однако прибытие рейса перенесено на 14:30 11 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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