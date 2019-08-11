В Петербурге таксист сбил насмерть гусыню, которая переводила своих гусят через дорогу
В Петербурге во время аварии на Дальневосточном проспекте погибла гусыня. Птица, по словам очевидцев, переводила свой выводок через дорогу, когда ее сбил водитель такси. Марка автомобиля, как и подробности ДТП, при этом не сообщается.
- На Дальневосточном проспекте водитель такси сбил насмерть гусыню, которая переводила своих гусят через дорогу, - сообщил очевидец в группе ДТП и ЧП Петербурга.
Судьба гусят при этом неизвестна. Поступок водителя возмутил горожан.
- Не думаю, что утром в воскресенье дорога была забита и движение настолько оживленное, что было не остановиться и не дать семейству пройти! - негодует горожанка Ирина.
Теперь горожане обсуждают, как можно помочь гусятам.
- Можно попробовать позвонить в центр помощи диким животным "Велес", - рассуждают горожане. - Они могут принять. Только поймать надо. Судя по месту, человек мог притормозить и пропустить, но решил этого не делать.
ИСТОЧНИК KP.RU