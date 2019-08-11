2019-08-11T10:05:25+03:00
Общество

В Петербурге таксист сбил насмерть гусыню, которая переводила своих гусят через дорогу

Горожан возмутил поступок водителя, который не стал останавливаться перед выводком
Роман ЛЯЛИН
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По словам горожан, на дороге лежит сбитая гусыня Фото: ДТП и ЧП ПетербургаПо словам горожан, на дороге лежит сбитая гусыня Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Петербурге во время аварии на Дальневосточном проспекте погибла гусыня. Птица, по словам очевидцев, переводила свой выводок через дорогу, когда ее сбил водитель такси. Марка автомобиля, как и подробности ДТП, при этом не сообщается.

- На Дальневосточном проспекте водитель такси сбил насмерть гусыню, которая переводила своих гусят через дорогу, - сообщил очевидец в группе ДТП и ЧП Петербурга.

Судьба гусят при этом неизвестна. Поступок водителя возмутил горожан.

- Не думаю, что утром в воскресенье дорога была забита и движение настолько оживленное, что было не остановиться и не дать семейству пройти! - негодует горожанка Ирина.

Теперь горожане обсуждают, как можно помочь гусятам.

- Можно попробовать позвонить в центр помощи диким животным "Велес", - рассуждают горожане. - Они могут принять. Только поймать надо. Судя по месту, человек мог притормозить и пропустить, но решил этого не делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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