В Петербурге ожидаются ливни и гроза

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-11T10:28:24+03:00

При этом в городе будет тепло

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Жителей Петербурга ожидает пасмурная погода и дожди. По данным Северо-Западного УГМС, при этом в городе будет тепло. В начале следующей неделе горожан ждет гроза.

- 11 августа в воскресенье в Петербурге будет облачно с прояснениями, - сообщают метеорологи. - Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха днем в воскресенье прогреется до 20 градусов вышел нуля. 12 августа в понедельник в городе также пройдут дожди, а местами и ливни. В городе возможна гроза. Столбик термометра при этом поднимется до 23 градусов тепла.

Во вторник, 13 августа, в Петербурге будет облачная погода и дожди. Днем также возможны ливни. Температура воздуха будет 20 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU