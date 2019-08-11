2019-08-11T11:15:34+03:00
Происшествия

Представился служителем церкви: В Киришах неизвестный похитил три миллиона рублей в банке

Мужчину разыскивает полиция
Роман ЛЯЛИН
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Полиция ищет преступниковПолиция ищет преступниковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области гендиректор местного предприятия лишился трех миллионов рублей. Мужчина снимал деньги в местном отделении банка, когда к нему подошел неизвестный мужчину, который представился служителем церкви. Знакомство закончилось тем, что преступник похитил деньги коммерсанта.

- В полицию Киришского района Ленобласти обратился генеральный директор одной из коммерческих фирм с заявлением о том, что неизвестный в помещении одного из банков на проспекте Ленина похитил принадлежащие ему 3 миллиона рублей, - сообщают ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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