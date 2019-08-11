Представился служителем церкви: В Киришах неизвестный похитил три миллиона рублей в банке
В Ленинградской области гендиректор местного предприятия лишился трех миллионов рублей. Мужчина снимал деньги в местном отделении банка, когда к нему подошел неизвестный мужчину, который представился служителем церкви. Знакомство закончилось тем, что преступник похитил деньги коммерсанта.
- В полицию Киришского района Ленобласти обратился генеральный директор одной из коммерческих фирм с заявлением о том, что неизвестный в помещении одного из банков на проспекте Ленина похитил принадлежащие ему 3 миллиона рублей, - сообщают ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU