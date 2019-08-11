2019-08-11T12:34:03+03:00
Происшествия

На Васильевском острове неизвестные ночью сожгли две машины

Подозреваемых ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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в Кировском районе также сгорела иномарка Фото: ДТП и ЧП Петербургав Кировском районе также сгорела иномарка Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Петербурге полиция проверяет сообщения о поджоге двух машин на Васильевском острове. ЧП произошло ночью. Сначала в 4.30 утра в полицию позвонили жители дома 11 на набережной Лейтенанта Шмидта.

- Неизвестный возможно совершил поджог автомобиля «Лада Калина», - рассказывают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате пожара пострадавших нет, автомобиль имеет частичные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Второе сообщение поступило от жителей дома 4 по Академическому переулку. Там сожгли «Дэу Матиз». Полицейские также возбудили уголовное дело. Во время пожара никто не пострадал.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

К слову, ночью в Кировском районе Петербурга сгорела иномарка "Дэу". Частично пострадали два рядом стоящих автомобиля марок "Шкода" и "Тойота".

ИСТОЧНИК KP.RU

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