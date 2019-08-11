На Васильевском острове неизвестные ночью сожгли две машины
В Петербурге полиция проверяет сообщения о поджоге двух машин на Васильевском острове. ЧП произошло ночью. Сначала в 4.30 утра в полицию позвонили жители дома 11 на набережной Лейтенанта Шмидта.
- Неизвестный возможно совершил поджог автомобиля «Лада Калина», - рассказывают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате пожара пострадавших нет, автомобиль имеет частичные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Второе сообщение поступило от жителей дома 4 по Академическому переулку. Там сожгли «Дэу Матиз». Полицейские также возбудили уголовное дело. Во время пожара никто не пострадал.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.
К слову, ночью в Кировском районе Петербурга сгорела иномарка "Дэу". Частично пострадали два рядом стоящих автомобиля марок "Шкода" и "Тойота".
ИСТОЧНИК KP.RU