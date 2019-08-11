«Бегает и радуется одинокий баран»: На улицах Петербурга заметили сбежавшее животное
В городе проходит празднование Курбан-байрама
Баран бегает по проезжей части Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге горожане заметили бегающего по городу барана. Как животное оказалось на улице, неизвестно.
- По улице Белы Куна у БЦ "Софийская площадь" бегает и радуется одинокий баран, - сообщают горожане в ДТП и ЧП Петербурга.
К слову, в этот день в городе отмечают Курбан-байрам. Во время празднества принято закалывать баранов. Возможно, животное успело сбежать. Многие горожане, к слову, обрадовались такому исходу событий.
- Молодец, сбежал! Беги, баран! - напутствует животному горожанка Анна.
Кто будет проводить отлов сбежавшего барана, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU