«Бегает и радуется одинокий баран»: На улицах Петербурга заметили сбежавшее животное

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-11T12:55:04+03:00

Баран бегает по проезжей части Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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В Санкт-Петербурге горожане заметили бегающего по городу барана. Как животное оказалось на улице, неизвестно.

- По улице Белы Куна у БЦ "Софийская площадь" бегает и радуется одинокий баран, - сообщают горожане в ДТП и ЧП Петербурга.

К слову, в этот день в городе отмечают Курбан-байрам. Во время празднества принято закалывать баранов. Возможно, животное успело сбежать. Многие горожане, к слову, обрадовались такому исходу событий.

- Молодец, сбежал! Беги, баран! - напутствует животному горожанка Анна.

Кто будет проводить отлов сбежавшего барана, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU