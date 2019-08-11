В Петербурге автомеханик в автоцентре зарезал посетителя

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-11T14:00:45+03:00

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Трагедия произошла в автоцентре Выборгского района Петербурга. 28-летний парень пришел к себе на бывшую работу. Там он повздорил с 26-летним автомехаников. Началась драка, во время которой сотрудник автоцентра выхватил нож и напал на бывшего коллегу.

- Поступило сообщение, что в поселке Парголово в одном из автоцентров на Выборгском шоссе ранен посетитель, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники полиции оперативно прибыли и задержали 26-летнего гражданина, автомеханика указанного автоцентра.

Удар ножом пострадавшему пришелся в шею. Его экстренно госпитализировали в тяжелосм состоянии. Но спасти бывшего работника автосалона не удалось. От травм он скончался в больнице. Сейчас на горе-автомеханика уже возбудили уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU